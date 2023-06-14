Палеонтологи нашли на Урале останки морских змей возрастом 35–45 млн лет

На реке Миасс в Курганской области палеонтологи Института экологии животных и растений Уральского отделения РАН и Уральского федерального университета (УрФУ) обнаружили редкие для Урала и Сибири позвонок морской змеи и кусочек панциря черепахи. Приблизительная датировка костей — 35–45 млн лет, однако точные данные будут установлены позже, сообщила пресс-служба УрФУ.

Находки стали самой северной точкой обитания морских змей в Азии и подтвердили, что на территории Западной Сибири и Урала в позднем эоцене было море. Для последующих исследований материалы отправили в Палеонтологический институт РАН в Москве. «На территории Урала и Западной Сибири такие находки неизвестны. В прошлом году нам удалось найти позвонок морской змеи на реке Дерней в Свердловской области. А в этом году наш товарищ, любитель палеонтологии Алексей Софрыгин, показал позвонок змеи из новой точки — на реке Миасс», — рассказывал руководитель исследований, старший научный сотрудник лабораторий палеоэкологии УрО РАН и естественнонаучных методов в гуманитарных исследованиях УрФУ Дмитрий Гимранов.

Кроме того, в Курганской области палеонтологи обнаружили зубы крупных акул и остатки костистых рыб.

В начале палеогена на территории Центральной Евразии существовала единая морская система: внутренние Туранское и Западно-Сибирское моря соединяли Тетис с Арктическим океаном. Костные остатки морских змей известны из отложений Европы, Азии, Северной Африки, в том числе из Украины, Крыма, Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, Таджикистана, Киргизии. Находка морской змеи для эоцена (35–45 млн лет) Западной Сибири диагностирована впервые. Наряду с сопутствующей ихтиофауной это подтверждает существование в позднем эоцене морских бассейнов на данной территории.

Анастасия Таначева

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