Липецкая область получит 226 млн рублей федеральных субсидий на создание модульных отелей

Липецкая область должна получить наибольшую в Черноземье субсидию на создание модульных отелей. Правительство России в 2023 году перечислит региону на эти цели 5,7 млн руб., в 2024-м — 220,5 млн руб., сообщили в облправительстве.

Это около половины всей суммы, предусмотренной регионам Черноземья для создания модульных отелей. Воронежская область в 2024 году может получить 213 млн руб., Тамбовская в 2023-м — 16,1 млн руб, Курская — 2,2 млн руб.

В управлении культуры и туризма Липецкой области рассказали, что на рассмотрении находятся три заявки: на строительство гостевых домов в природном парке «Олений» (Краснинский район), расширение номерного фонда загородного клуба «Донской лес» (Задонский район) и расширение агротуристического комплекса «Живое село» (Добровский район). Отбор проектов планируется в ближайшее время. «Все три проекта являются очень перспективными и инвестиционно привлекательными. Туристы любят эти места, а значит, необходимо их развивать и делать еще более комфортными»,— заявил губернатор Игорь Артамонов.

Владимир Зоркий

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