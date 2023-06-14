В Ижевске на 30 дорогах появится разметка из термопластика

В столице Удмуртии со следующей недели начнут наносить горизонтальную дорожную разметку из термопластика. Она появится на 30 дорогах, где асфальтовое полотно находится в нормативном состоянии, а также на участках, которые ранее отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Всего планируется нанести 209 тыс. метров разметки, а также более 100 пешеходных переходов. Гарантийный срок эксплуатации такой разметки составляет год.
В частности, пластиковую разметку нанесут на дорогах:
- ул. Сельская (от Выставочной до границ города);
- ул. Советская (от Карлутской набережной до Свердлова);
- ул. Пушкинская (от Холмогорова до Чугуевского0;
- ул. Маркина (от пер. Железнодорожный до конечной автобуса №15);
- ул. Кирова (от М Горького до 30 лет Победы);
- ул. К. Герда (от Клубной до О. Кошевого);
- Шабердинский тракт (от Крылова до границы города);
- ул. Клубная (от Новоажимова до О. Кошевого);
- ул. Ворошилова (от Автозаводской до 9-е Января);
- ул. М. Горького (от К. Либкнехта до Кирова);
- ул. Красная (от Советской до Ленина);
- ул. Ленина (от Свердлова до Камбарской);
- ул. Выставочная (от Промышленной до К. Либкнехта);
- ул. Революционная (от 40 лет ВЛКСМ до Чугуевского);
- ул. Нижняя (от Кирова до 7-й Подлесной);
- ул. Совхозная (от Ленина до пер. Грибоедова);
- ул. Леваневского (от Механизаторской до Фурманова);
- ул. Леваневского (от Московской до ул. Стадионной);
- ул. Новая (от Баранова до Зеленой);
- проезд от дороги «Ижевск — Сарапул» до мкрн Совхоз Медведево;
- ул. Гагарина (от Магистральной до железнодорожного вокзала);
- ул. О. Кошевого (от Баранова до Областной);
- ул. И. Закирова (от Первомайской до Камбарской);
- ул. Новоажимова (от М. Горького до Клубной);
- ул. 10 лет Октября (от Пушкинской до 40 лет Победы);
- ул. 40 лет Победы (от 10 лет Октября до Камбарской);
- ул. Азина (от Новоажимова до мкрн Пирогово);
- ул. Ангарная (от Азина до Б. Хмельницкого);
- ул. Загородная (от Областной до Тракторной);
- ул. Камбарская (от Промышленной до Ленина).