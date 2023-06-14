В Ижевске на 30 дорогах появится разметка из термопластика

В столице Удмуртии со следующей недели начнут наносить горизонтальную дорожную разметку из термопластика. Она появится на 30 дорогах, где асфальтовое полотно находится в нормативном состоянии, а также на участках, которые ранее отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Всего планируется нанести 209 тыс. метров разметки, а также более 100 пешеходных переходов. Гарантийный срок эксплуатации такой разметки составляет год.

В частности, пластиковую разметку нанесут на дорогах: