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В Ижевске на 30 дорогах появится разметка из термопластика

В столице Удмуртии со следующей недели начнут наносить горизонтальную дорожную разметку из термопластика. Она появится на 30 дорогах, где асфальтовое полотно находится в нормативном состоянии, а также на участках, которые ранее отремонтировали по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Всего планируется нанести 209 тыс. метров разметки, а также более 100 пешеходных переходов. Гарантийный срок эксплуатации такой разметки составляет год.

В частности, пластиковую разметку нанесут на дорогах:

  • ул. Сельская (от Выставочной до границ города);
  • ул. Советская (от Карлутской набережной до Свердлова);
  • ул. Пушкинская (от Холмогорова до Чугуевского0;
  • ул. Маркина (от пер. Железнодорожный до конечной автобуса №15);
  • ул. Кирова (от М Горького до 30 лет Победы);
  • ул. К. Герда (от Клубной до О. Кошевого);
  • Шабердинский тракт (от Крылова до границы города);
  • ул. Клубная (от Новоажимова до О. Кошевого);
  • ул. Ворошилова (от Автозаводской до 9-е Января);
  • ул. М. Горького (от К. Либкнехта до Кирова);
  • ул. Красная (от Советской до Ленина);
  • ул. Ленина (от Свердлова до Камбарской);
  • ул. Выставочная (от Промышленной до К. Либкнехта);
  • ул. Революционная (от 40 лет ВЛКСМ до Чугуевского);
  • ул. Нижняя (от Кирова до 7-й Подлесной);
  • ул. Совхозная (от Ленина до пер. Грибоедова);
  • ул. Леваневского (от Механизаторской до Фурманова);
  • ул. Леваневского (от Московской до ул. Стадионной);
  • ул. Новая (от Баранова до Зеленой);
  • проезд от дороги «Ижевск — Сарапул» до мкрн Совхоз Медведево;
  • ул. Гагарина (от Магистральной до железнодорожного вокзала);
  • ул. О. Кошевого (от Баранова до Областной);
  • ул. И. Закирова (от Первомайской до Камбарской);
  • ул. Новоажимова (от М. Горького до Клубной);
  • ул. 10 лет Октября (от Пушкинской до 40 лет Победы);
  • ул. 40 лет Победы (от 10 лет Октября до Камбарской);
  • ул. Азина (от Новоажимова до мкрн Пирогово);
  • ул. Ангарная (от Азина до Б. Хмельницкого);
  • ул. Загородная (от Областной до Тракторной);
  • ул. Камбарская (от Промышленной до Ленина).

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