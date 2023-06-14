В Челябинске в суд передано дело о подкупе экс-сотрудника «дочки» НОВАТЭК

Следственные органы Челябинской области завершили расследование уголовного дела бывшего начальника отдела капитального строительства ООО «НОВАТЭК-АЗК» (входит в ПАО «НОВАТЭК»), обвиняемого в получении коммерческого подкупа. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с сентября по декабрь 2020 года сотрудник компании получил от предпринимателей не менее 850 тыс. руб. за подписание актов выполненных ремонтно-строительных работ на автогазозаправочных станциях без обязательной проверки, а также общее покровительство. «НОВАТЭК-АЗК» был причинен ущерб в размере 1,1 млн руб.

В ходе следствия были арестованы 2,7 млн руб., обнаруженные и изъятые у фигуранта во время обыска. Они помещены на депозитный счет следственного управления до вынесения приговора. Уголовное дело по п. «г» ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп) будет рассматривать Советский районный суд Челябинска. Преступление выявили сотрудники ГУ МВД России по Челябинской области, которые занимались оперативным сопровождением дела.

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