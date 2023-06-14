Движение поездов между Россией и Абхазией приостановлено из-за непогоды

Абхазская железная дорога закрыла движение поездов на перегоне Гагры – Цандрипш по причине неблагоприятных погодных условий, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД). Поезда, курсирующие между Россией и Абхазией, задержаны или отменены.

Пассажирские поезда Санкт-Петербург – Сухуми и Москва – Сухуми задержаны более чем на 4 часа, туристический поезд «Сочи», следующий в Гагру, задержан на 2 часа 40 минут. Поезда «Ласточка», курсирующие между Сочи и Гагрой, на сегодня отменены.

Неблагоприятные погодные условия, вызванные прохождением грозового фронта над Черноморским побережьем, вызвали сбои систем жизнеобеспечения и транспортной инфраструктуры. По данным СМИ, в Абхазии стихия повредила участок железной дороги в районе села Аныхынста.

Анна Перова, Краснодар