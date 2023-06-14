В Рыбинске возобновили прерванное из-за нереста берегоукрепление

В Рыбинске Ярославской области возобновляется берегоукрепление набережной Волги. Об этом сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Берегоукрепление в Рыбинске

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска Берегоукрепление в Рыбинске

Фото: Пресс-служба администрации Рыбинска

Работы по строительству берегоукрепления в районе дворца спорта «Полет» идут с 2022 года. На два месяца они приостанавливались из-за нереста рыбы.

«С четверга на объект снова выходит тяжелая техника. Будут производить укладку камня и плит, завершающим этапом станет бетонирование. На данный момент полностью выполнены два ледозащитных сооружения, на 80% – технологические съезды. В проекте - еще одно ледозащитное сооружение и лестница у ДК “Вымпел”. Срок окончания работ по контракту – конец ноября. Подрядчик идет с опережением графика и не исключено, что объект сдадут раньше»,— сообщил Дмитрий Рудаков.

Согласно порталу госзакупок, подрядчиком на объекте является ГК «ЕКС», стоимость самого контракта составляет 512,1 млн руб. На данный момент подрядная организация выполнила работ на 394,8 млн. При этом вместе с авансом подрядчику уже выплачено 441,7 млн руб. После окончания проекта с берегоукреплением власти Рыбинска надеются выполнить благоустройство самой набережной. «Ждем подтверждения финансирования»,— заявил Дмитрий Рудаков.

Андрей Иванов