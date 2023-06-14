«С самыми дорогими монетами мира не все прозрачно»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о сделках по продаже самых редких монет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ted Shaffrey / AP Фото: Ted Shaffrey / AP

Вот интересно — с самыми дорогими монетами мира не все, я бы сказал, прозрачно. Номинально наивысшей ценой обладает «Красный кенгуру» из Австралии — это золотой диск диаметром 80 см, шириной 12 см, весом чуть более тонны. Номинал — 1 млн австралийских долларов. Изготовлен в 2012 году в единственном экземпляре. Оценивается в $57 млн, но понятно, что ни продать, ни купить эту квазимонету невозможно.

А вот реальная продажа: июнь 2021-го, Sotheby's в Нью-Йорке; золотой «Двойной орел» 1933 года. Все «орлы» во время Великой депрессии были переплавлены, однако 20 экземпляров оказалось украдено с Монетного двора. 19 — принадлежат музеям или государству. 20-й — единственный легальный на мировом рынке (по соглашению между Казначейством США и бывшим владельцем) был продан за $18,7 млн. Кстати, в 2002 году «Двойной орел» ушел с аукциона за $7,5 млн.

Вторая по размеру реальная продажа состоялась в январе 2022-го в рамках частной сделки. И это был серебряный доллар «Струящиеся волосы» 1794 года; $12 млн. Первый серебряный доллар, отчеканенный правительством США. Всего выпустили 1794 монеты данного образца. К настоящему времени известно о существовании примерно 140 единиц. В 2013-м этот доллар обошелся в $10 млн.

Наконец, третья реальная цена — $9,36 млн за золотой «дублон Брашера» 1787 года. Январь 2021-го; Heritage Auctions в Далласе. Это монета частной чеканки. Тогда монетный двор США еще не выпускал собственные металлические деньги и обратился к ювелиру Ефрему Брашеру. Договорились на чеканку монет из бронзы, однако Брашер изготовил несколько золотых монет. На каждой из них он оставил собственные инициалы «EB», которые видны на крыле орла.

И совсем свежий, майский, результат торгов Numismatica Ars Classica. Здесь за $6 млн был продан золотой пантикапейский статер IV-I вв. до н.э. Эта монета была произведена в Восточном Крыму и долгое время находилась в собрании Государственного Эрмитажа, пока в 1934 году ее не продали во Францию.