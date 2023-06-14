В Ставрополе планируют разработать туристический код для центра города

Власти Ставрополя планируют отправить заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших лучших проектов туристического кода центра города, победители которого получат федеральное финансирование для развития туристической привлекательности. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Мы дорожим и гордимся прошлым Ставрополя и хотели бы восстановить его исторический облик, создать локации для городских праздников и комфортной городской среды, в том числе для маломобильных граждан. Поэтому для реализации проекта предлагаем исторический центр города от Театрального сквера до железнодорожного вокзала»,— цитирует пресс-служба главу администрации Ивана Ульянченко.

Градоначальник также отметил, что власти планируют создать пешеходную зону на ул. Шаумяна, благоустроить каскадную лестницу и территорию Крепостной горы.

Администрация также принимает предложения о границах исторического центра Ставрополя от горожан.

Анастасия Назарова