В ходе форума «Россия — спортивная держава» в Перми пройдет четыре международных турнира

В Перми в рамках форума «Россия — спортивная держава» пройдет четыре международных турнира. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

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В ходе заседания оперативного штаба по подготовке к этому мероприятию вице-премьер края Дмитрий Самойлов сообщил, что на сегодня уже разработан брендбук форума, сформированы предложения по темам пленарного заседания, среди которых «Спорт. Вызовы и пути развития в современных условиях» и «Спорт без границ. Открытость миру». Созданы межведомственные рабочие группы по основным направлениям подготовки к форуму: волонтеры, транспорт, медицинское обеспечение, безопасность и так далее. В рамках спортивной программы Пермь примет четыре международных турнира: в УДС «Молот» состоится Международный турнир UFC по смешанному боевому единоборству, а также турнир по баскетболу 3х3. «Сейчас ведутся переговоры с федерациями баскетбола Сербии, Турции, Беларуси и Казахстана. Предварительное согласие от сторон на участие в таком турнире есть»,— рассказал член федерального организационного комитета форума РСД, президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко. Спортивный комплекс «Красава» станет площадкой для международного турнира по бадминтону среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата. Также пройдут соревнования с международным участием «Битва роботов».

Форум «Россия — спортивная держава 2023» пройдет в Перми с 19 по 22 октября и станет одним из центральных событий в спортивной жизни страны и флагманским мероприятием юбилея Перми.

Впервые форум «Россия — спортивная держава» состоялся в 2009 году в Казани. До настоящего времени он проводился в Москве, Саранске, Якутске, Чебоксарах, Доброграде (Владимирская область), Ульяновске, Нижнем Новгороде, Казани.