Режиссер Александр Сокуров попал в реанимацию после плановой операции на сердце

Кинорежиссер и сценарист Александр Сокуров попал в реанимацию после плановой операции на сердце в среду, 14 июня. Сейчас его здоровью ничего не угрожает, сообщили несколько СМИ со ссылкой на самого режиссера и его окружение.

«Я в больнице сейчас, одно слово — кардиология. Все, что могу сказать»,— сообщил сам господин Сокуров RTVI. В то же время в комментарии ТАСС он заявил, что «держится», а его состояние в норме.

Накануне режиссер перенес плановую операцию на сердце. Первоначально СМИ сообщали об экстренном медицинском вмешательстве, но эту информацию опровергла пресс-секретарь господина Сокурова. Первым о том, что режиссер попал в медицинское учреждение, в своем Telegram-канале утром 14 июня сообщил протодиакон Андрей Кураев.

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