Власти Башкирии разработают программу модернизации уфимских поликлиник

Правительство Башкирии намерено запустить программу модернизации поликлиник в Уфе. Об этом сообщила вице-премьер — министр финансов Лира Игтисамова на заседании комитета Курултая по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям. Обратить внимание на доступность медицинской помощи попросили депутаты.

По словам Лиры Игтисамовой, в Уфе необходимо построить как минимум шесть новых поликлиник, а также заменить оборудование и сделать косметический ремонт в действующих учреждениях. Помимо этого нужно приобрести 166 автомобилей для медиков. Программа модернизации, отметила глава минфина, планируется на 2024-2029 год.

«Затраты колоссальные даже в первом приближении, поэтому будем искать новые формы для реализации программы. Все упирается в средства»,— подчеркнула госпожа Игтисамова.

Наталья Балыкова

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