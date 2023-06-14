Бывший российский военный аэродром в Грузии станет новым международным аэропортом

На месте бывшей российской военной базы «Вазиани» в 19 км от Тбилиси будет построен новый международный аэропорт регионального значения. Об этом на заседании правительства заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. Он подчеркнул, что взлетно-посадочная полоса (ВПП) Вазинского аэродрома обладает всеми параметрами для превращения в ВПП гражданского аэропорта.

«Это очень амбициозная задача»,— сказал грузинский премьер. Он отметил, что у грузинских властей благодаря аэродрому «есть возможность превратить Грузию в авиационный хаб для всего кавказского региона».

Ираклий Гарибашвили признал, что нынешний международный аэропорт в поселке Алексеевка близ столицы «не отвечает целям долгосрочного развития на сто лет вперед», именно поэтому «решено построить новый международный аэропорт в Вазиани».

По признанию премьера Гарибашвили, ВПП аэропорта имени Шота Руставели в Алексеевке длиной 3,5 км по своим характеристикам не соответствует интересам развития туризма как главной индустрии страны.

Глава правительства публично не распространялся о еще одной проблеме, которая связана с нынешним тбилисским аэропортом: аэропорт Алексеевка, как и международный аэропорт Батуми, принадлежат турецкой компании TAV, вложивших в их реконструкцию и развитие сотни миллионов долларов с 2005 года. Поэтому цены аэропортового обслуживания высоки, а это влияет на цены авиабилетов, мешая развитию туризма, получившего новый импульс после восстановления прямого авиасообщения между РФ и Грузией.

Примечательно, что для строительства аэропорта Вазиани властям придется закрыть и перенести в другие регионы центры подготовки военнослужащих, а также полигоны, построенные и функционирующие при непосредственном участии США и НАТО.

В минувшем году Тбилисский аэропорт имени Шота Руставели обслужил 2 998 566 пассажиров.

Георгий Двали, Тбилиси