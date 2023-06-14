Голосование на выборах нижегородского губернатора будет трехдневным

Избирательная комиссия Нижегородской области решила провести трехдневное голосование на выборах губернатора, назначенных на 10 сентября. Об этом сообщили в областной избирательной комиссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Голосование состоится 8, 9 и 10 сентября. Нижегородская область включена в перечень регионов, где будет проходить дистанционное электронное и очное голосование.

Первым кандидатом на губернаторские выборы от ЛДПР выдвинулся депутат регионального заксобрания Владислав Атмахов. Однако их фаворитом считается действующий губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, чью кандидатуру на второй срок одобрил президент РФ Владимир Путин. Господин Никитин возглавляет региональное отделение «Единой России», партийная конференция официально выдвинет кандидата 29 июня. Кроме губернатора в партийном отборе примут участие глава городского округа Навашинский Татьяна Берсенева и заместитель секретаря областного отделения партии 74-летний Виктор Лунин.

Владимир Зубарев