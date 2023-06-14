«В наших планах проводить больше турниров и соревнований»

Не всегда в сложные времена спорту уделяли должное внимание и, самое главное, выделяли должное финансирование. Сейчас все иначе. Со спортивными федерациями работают не только госкорпорации. Почему ситуация изменилась и спортивные направления стали интересны большому частному бизнесу? Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с президентом букмекерской компании «Лига ставок» Юрием Красовским.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба «Лиги ставок» Фото: Пресс-служба «Лиги ставок»

— Давайте начнем с экономического форума в Санкт-Петербурге. Почему вам интересно спонсировать спортивную программу этого мероприятия?

— Нам интересно не только это — мы одни из самых крупнейших спонсоров спорта в стране. Что касается ПМЭФ, это уже третий форум, в котором участвует компания «Лига ставок». И мы выполняем огромную миссию — финансирование национального спорта. И, конечно, международный экономический форум, где собираются представители крупного бизнеса, государства, Министерства спорта, где заключают определенные контракты, где возникают перспективы, договоренности, переговоры, — это великое событие для нашей страны. И спорт для нашего народа является огромной частью жизни. Поэтому мы считаем, что участие компании «Лига ставок» в этом форуме необходимо.

— Насколько важно проведение спортивных мероприятий на такого рода площадках? Все-таки такое не всегда бывает.

— Я считаю, что это обязательная часть, потому что мы смотрим на эту ситуацию с позиции мотивации граждан России. Мы знаем, что для того, чтобы стремиться к чему-то, чего-то достигать, у нас должны быть герои, идеалы, скажем так. И, конечно, герои у нашей страны — это спортсмены, и это прекрасно. Это опробованная модель, которая работает со времен СССР. Девчонки и мальчишки восхищаются спортивными героями, хотят быть похожими на них, идут тренироваться, соревнуются, ведут здоровый образ жизни, родители их поддерживают, ходят вместе с ними на стадионы.

— По какому принципу вы выбирали виды спорта для проведения мероприятий на форуме?

— Мы, в общем-то, не выбирали. Мы хотим помогать всем видам спорта, поэтому в этом году круг спонсорства расширен. Всего их пять — это футбол, хоккей, гольф, бокс и еще марафоны, то есть забеги.

— А в какой вид спорта компания вкладывается больше всего? Это многих всегда интересует.

— Выбор зависит не совсем от нас, есть все-таки отраслевые лидеры, в первую очередь это футбол. И больше всего инвестиций идет именно в его развитие. На втором месте хоккей, я бы даже сказал, что это два первых места, потому что хоккей в России — это особый вид спорта, в нем у нас все получается. Затем уже по объему инвестиций следуют баскетбол, большой теннис, волейбол и так далее.

— Насколько вырос оборот вашей компании? И какими были главные причины?

— Основной рост начался в 2023 году, потому что в 2021-2022-м мы готовились к этому росту. Не секрет, что букмекерские компании сегодня имеют высокую технологичную составляющую, с уникальными платформами, и это достаточно сложная конструкция. В прошлом году мы выросли незначительно — на 3%. В этом году за пять месяцев показали рост 24%, и мы уверены, что такая динамика сохранится.

— Можете рассказать о самом успешном проекте в этом сезоне?

— Если говорить о наших активностях, это, конечно, «Чемпионат России по ставкам», который проводит «Лига ставок», то есть это определение лучшего знатока, аналитика спортивной статистики и прогнозов. Сейчас он проходит, и мы видим очень много игроков и клиентов других букмекерских компаний, которые пришли на площадку «Лиги ставок», чтобы доказать свой профессионализм, компетенции и знания. Потому что не секрет, что букмекерский бизнес очень отличается от других азартных бизнесов. Для того чтобы делать ставки в букмекерской компании, даже не выигрывать, а именно делать, нужно знание спорта, а это и является популяризацией спорта. Я считаю, что это самый большой проект не только для нашей компании, но и для страны.

— На прошлом форуме вы подписали контракты с нашими великими олимпийцами. Как сейчас складывается сотрудничество с ними?

— Эти контракты нас немножко даже удивили. Потому что год назад, когда мы их подписывали, эти ребята стали нашими амбассадорами, это была такая некая подсказка, просьба к руководству страны помочь олимпийцам. Они потеряли некоторые контракты по понятным причинам, и мы, естественно, откликнулись на этот призыв и подписали амбассадорские контракты.

Например, с Алиной Загитовой, известным олимпийским чемпионом, пловцом Евгением Рыловым, лыжником Сашей Большуновым, гимнастом Артуром Далалояном. Немного позже к нам присоединился Мурат Гассиев — боксер. Если говорить о больших проектах, в прошлом году в августе был великий бой в Белграде, в Сербии, у наших друзей, где Мурат победил известного американца Карлоуса Уэлча. И у нас есть еще один амбассадор, который уже третий год с нами, — это Кирилл Капризов, наш известный хоккеист, который восхищает всю Североамериканскую лигу.

И помощь, которую мы хотели оказать ребятам, вылилась в прекрасное сотрудничество. Они участвуют в акциях «Лиги ставок», в благотворительных аукционах, в открытии спортивных площадок, которые мы через наш благотворительный фонд открываем по всей стране. И мы придумали и реализовали такой чудесный продукт, как комиксы. В них ребята, естественно, спасают наш мир от злодеев, у них там есть волшебные артефакты, которые могут нести как добро, так и зло. И наши амбассадоры защищают их от злодеев, которые хотят их захватить, и сохраняют, чтобы они служили на благо нашего мира. Вот так мы с ними работаем.

— Стоит ли ожидать в скором времени подписания контрактов с новыми звездами?

— Да, обязательно. Имена я пока не раскрою, поскольку у нас обоюдное есть обязательство о конфиденциальности. Мы ведем переговоры и обязательно вас удивим новыми громкими спортивными именами.

— Какие ближайшие планы у компании, какие задачи и проекты?

— Конечно, это открытие площадок, финансирование спорта, заключение контрактов. На сегодняшний день мы являемся генеральным партнером Федерации бокса, уже шестой год являемся официальным партнером Федерации хоккея. По телевидению сегодня очень много показывают боксерских боев, в мае проходил Большой тур сборной России по хоккею. Все эти события происходят с непосредственным участием компании «Лига ставок». Поэтому, конечно, в планах проводить больше турниров и соревнований.

Мы все видим и понимаем, что спортивное международное сообщество отошло, скажем так, от олимпийских стандартов, от принципов «спорт и мир». Многие федерации лишили российских спортсменов выступлений, и поэтому, конечно, нам нужны турниры. Мы организовываем вместе с федерациями и лигами турниры и преуспели в этом. Чем больше будет соревнований на территории Российской Федерации и также с нашими партнерами — с Казахстаном, Белоруссией и другими дружественными странами, — тем, конечно, больше пользы мы принесем нашей стране.