«Амкар» стал самой посещаемой командой в своей группе

После окончания сезона подведены итоги заполняемости стадионов во второй лиге. Пермский «Амкар» стал самым посещаемым клубом в четвертой группе. Всего за 14 игр на трибунах стадиона «Звезда» побывало 30 040 человек — это лучший показатель среди клубов четвертой группы второй лиги в сезоне-2022/2023. В среднем на матче присутствовало 2146 зрителей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Амкар-Пермь» Фото: ФК «Амкар-Пермь»

Рекордным для Перми был футбольный сезон 2007/2008 года. Тогда на футбольный поединок приходило в среднем 16 513 зрителей. За сезон матчи «Амкара» в то время увидели 247 700 зрителей.