«Кузбассразрезуголь» получит лицензию на участок Тешский-2 в Кузбассе за 370,5 млн рублей

Аукцион на право разработки угольного участка Тешский-2 в Кузбассе признан несостоявшимся в связи с подачей одной заявки, сообщается в итоговом протоколе аукционной комиссии департамента по недропользованию по Сибирскому федерального округу. Торги проводились в форме открытого аукциона, подведение итогов было назначено на 21 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Поскольку аукцион был признан несостоявшимся, аукционная комиссия, признав заявку единственного претендента соответствующей требованиям закона «О недрах», приняла решение предоставить право пользования недрами на участке единственному заявителю. Им оказалось АО «Угольная компания «Кузбассразрезуголь». Согласно протоколу, компания обязана уплатить окончательный размер разового платежа за пользования недрами в сумме 370,5 млн руб. - плюс один шаг к стартовому размеру в 336,8 млн .

По данным аукционной документации, участок Тешский-2 расположен в Новокузнецком округе Кемеровской области в 10 км к юго-востоку от города Калтан, граничит с действующими участками открытых горных работ Калтанского угольного разреза в составе «Кузбассразрезугля». Запасы угля энергетической марки Т на участке составляют 56,5 млн т.

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Игорь Лавренков, Кемерово