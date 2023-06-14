Ярославский «Локомотив» проведет предсезонный матч 31 июля

Ярославский «Локомотив» опубликовал план предсезонной подготовки, команда начнет тренировки с 23 июля, а уже 31 июля проведет товарищеский матч с череповецкой «Северсталью». Об этом сообщает официальный сайт «Локомотива».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Локомотив"

Фото: Ъ-Ярославль "Локомотив"

Фото: Ъ-Ярославль

Этим летом ярославский клуб примет участие в двух предсезонных турнирах — в Казани (с 10 по 14 августа) и Омске (с 20 по 25 августа). Также в Ярославле пройдут два товарищеских поединка с «Северсталью» — 31 июля и 5 августа.

В промежутках между матчами и турнирами команда будет тренироваться на базе в МФСК «Локомотив». В клубе уточнили, что график предсезонных игр у ярославцев может пополниться. Когда «Локомотив» проведет первый матч нового сезона, неизвестно. Сам чемпионат КХЛ стартует 1 сентября.

Андрей Иванов