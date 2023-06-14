Осужденный адвокат в Красноярске не смогла оспорить вынесенный ей приговор

В законную силу вступил приговор в отношении бывшего адвоката коллегии адвокатов Советского района Красноярска, осужденной на два года колонии за мошенничество.

Адвокат, выступая защитником одного из участников разбойного нападения, сообщила его родственникам, что за взятку судье, с которым у нее якобы имеются доверительные отношения, может решить с ним вопрос о более «мягкой» статье, сообщает прокуратура Красноярского края. Поверив адвокату, родственники фигуранта дела передали ей 1 млн руб. Однако суд, вопреки обещаниям адвоката, приговорил ее подзащитного к 8 годам колонии. Его родственники обратились в краевое управление ФСБ. В отношении адвоката было возбуждено дело о мошенничестве.

В своей жалобе на внесенный ей приговор, адвокат просила назначить ей наказание условно. Она отметила признание вины, возмещение ущерба и наличие иждивенцев. Однако суд оставил приговор в силе. Также фигурантке дела запрещено заниматься адвокатской деятельностью в течение двух лет.

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Оксана Павлова