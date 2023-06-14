ООН: число вынужденно перемещенных лиц в мире достигло рекордных 108,4 млн человек

К концу 2022 года в мире насчитывалось 108,4 млн человек, перемещенных в результате войн, преследований, насилия, нарушений прав человека или стихийных бедствий. Это на 19,1 млн человек больше, чем годом ранее, и это самый значительный годовой прирост. Такие данные приводятся в ежегодном докладе управления ООН по делам беженцев. В ведомстве подчеркивают, что в текущем году число вынужденно перемещенных лиц продолжает расти — к маю их было уже 110 млн человек.

Как отмечает в докладе Верховный комиссар ООН по делам беженцев Филиппо Гранди, «эти цифры показывают нам, что некоторые люди слишком быстро решаются на конфликт и слишком медленно находят решения. Следствием этого являются опустошение, перемещение и страдания для каждого из миллионов людей, насильственно изгнанных из своих домов». По оценкам ООН, из 108,4 млн вынужденно перемещенных лиц 35,3 млн человек были в 2022 году беженцами, которые покинули свои страны в поисках безопасности. Еще 62,5 млн человек, или 58% от общего числа,— это внутренние переселенцы. Кроме того, насчитывается 5,4 млн человек, которые добиваются убежища в других странах, и 5,2 млн человек, нуждающихся в международной защите. Примерно 40% из всех перемещенных лиц — это дети в возрасте до 17 лет.

52% всех перемещенных лиц приходятся всего на три страны — Сирию, Украину и Афганистан. В ООН отмечают, что главной причиной перемещения населения в прошлом году стал военный конфликт на территории Украины. Число украинских беженцев на конец 2022 года составляло 5,7 млн, и это самый масштабный отток беженцев со времен Второй мировой войны. Еще 5,9 млн украинцев остаются внутренне перемещенными лицами.

На конец 2022 года самое большое число беженцев размещается в Турции (3,6 млн), Иране (3,4 млн), Колумбии (2,5 млн), Германии (2,1 млн) и Пакистане (1,7 млн). Самое большое число новых заявок о получении убежища в прошлом году получили США — 730,4 тыс., это почти в четыре раза больше, чем в 2021-м. В ООН подчеркнули, что во всем мире наблюдается «необычайное гостеприимство в отношении беженцев». Однако, как заявил Филиппо Гранди, «необходима гораздо более масштабная международная поддержка и более справедливое распределение ответственности».

Алена Миклашевская