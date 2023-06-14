В порту Усть-Луги запустили установку гидрокрекинга «Новатэка»

В порту Усть-Луга дан старт работе установке гидрокрекинга компании «НОВАТЭК», сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области в среду, 14 июня. Инвестиции в оборудование составили более 20 млрд рублей.

В церемонии запуска приняли участие министр энергетики России Николай Шульгинов, председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон и зампред правительства Ленобласти по экономике Дмитрий Ялов. Предполагается, что установка будет вырабатывать более 1 млн тонн нефтепродуктов и газойла в год. В частности, она сможет довести глубину переработки газового конденсата до 99% и полностью перерабатывать мазут.

Изначально установку гидрокрекинга в Усть-Луге планировалось построить и запустить в середине 2019 года, но ввод трижды переносили.

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