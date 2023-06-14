В «РЖД» подтвердили дополнительное финансирование в размере 1,2 млрд руб. на строительство Северного обхода Перми

В пресс-службе ОАО «РЖД» подтвердили информацию «Ъ-Прикамье» о выделении дополнительных 1,2 млрд руб. на развитие Пермского железнодорожного узла. Как сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги, данные средства предназначены на разработку рабочей документации, подготовку и развертывание строительства железнодорожного моста через Каму в рамках 5-го этапа строительства Северного железнодорожного обхода города Перми. Дополнительное финансирование будет также направлено «на развертывание строительно-монтажных работ в рамках 3-го и 4-го этапов (строительство примыканий железнодорожного пути к станциям Левшино и Кабельная Свердловской железной дороги)». Корректировка инвестпрограммы РЖД была произведена 7 июня.

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Проект строительства Северного железнодорожного обхода Перми — один из наиболее масштабных проектов, реализуемых ОАО «РЖД». Проект предусматривает строительство однопутной железной дороги с мостом через Каму между станциями Левшино и Кабельная (параллельно действующему железнодорожному мосту на КамГЭС).

Ввод Северного железнодорожного обхода в эксплуатацию позволит организовать пассажирское движение, а также пропуск грузовых поездов углеуральского и чусовского направлений в обход плотины Камской ГЭС.