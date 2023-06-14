В Анапе ассистента дайвинг-инструктора оштрафовали за гибель туриста

В Анапе ассистенту инструктора в дайвинг–клубе «Звезда» Игорю Гусарю назначили штраф в 300 тыс. руб. за гибель туриста. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее Фото: пресс-служба СУ СК по Адыгее

В летний курортный сезон 2021 года в станице Благовещенской Игорь Гусарь вместе с владельцем бизнеса и инструктором оказывал услуги по погружению с аквалангом под наблюдением. 17 июня 2021 года для группы людей они провели инструктаж и подобрали акваланг для участников погружения.

Среди них был мужчина 1950 года рождения. Организаторы погружений не учли, что он имел серьезные хронические заболевания, препятствующие погружению. Дайвинг-инструктор передал мужчину своему ассистенту. Он погрузил его к винту танкера «Валериан Куйбышев», который находится на глубине 8,9–11 м. Там здоровье мужчины резко ухудшилось, и он скончался.

Игоря Гусаря признали виновным по п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору, повлекшее по неосторожности смерть человека). В судебном заседании он признал вину. Анапский горсуд оштрафовал его на 300 тыс. руб. Судебная коллегия по уголовным делам Краснодарского краевого суда согласилась с решением суда первой инстанции и оставила его без изменений. Приговор вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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