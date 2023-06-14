Обходной лист

«Коммерсантъ-Стиль» рассказывает об одном из самых популярных косметических средств и лайфхаках в его применении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @margo_as Фото: @margo_as

Тканевые маски — это средства по уходу за кожей, которые за последние годы завоевали огромную популярность. Они удобны и многофункциональны, дают отличный уход для за кожей без привлечения к этому процессу чрезмерного количества разных продуктов (привет, бьюти-минималисты) и потому подходят для тех из нас, кто всегда спешит. Маски пробуждают, увлажняют, снимают раздражение, очищают — и все это за 15-20 минут. Революцию в этом вопросе совершили корейцы, по-новому подойдя к подаче этого в общем-то, известного и до них продукта. Тканевый лист, пропитанный в активной сыворотке, они поместили в понятную, яркую и удобную упаковку, тем самым привлекая внимание все большего числа последователей. Средства K-beauty — самые легкие, простые в использовании и делают упор скорее на увлажнение и питание кожи, чем на серьезный антивозрастной уход. Их французские и японские коллеги отличаются более сложными по составу и дорогими аналогами. Какую бы маску вы не выбрали, есть несколько правил, чтобы она работала по максимуму: хранить в холодильнике, использовать их вместе с патчами под глаза, делать легкий массаж после их применения. Самые продвинутые пользователи практикуют «двойную порцию» и после одной маски сразу делают вторую — так достигается эффект гладкой, как будто отфотошопленной кожи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Mila Moursi, The Mask Collection: увлажняющая лифтинг-маска с коллагеном и мультимолекулярной гиалуроновой кислотой и омолаживающая маска Global Anti-Age c пептидами и гиалуроновой кислотой. 3LAB, тканевая маска с эффектом лифтинга и увлажнения Perfect Mask. Rodial, биоцеллюлозная маска Brighten and Renew с витамином С, гиалуроновой кислотой и экстрактом зеленого чая. Dr. Jart+, успокаивающая тканевая маска с экстрактом центеллы азиатской: снимает зуд, покраснения и воспаления, охлаждает и регенерирует кожу. Comfort Zone, биоцеллюлозная антивозрастная маска: освежает, тонизирует и увлажняет кожу. Cremolab, увлажняющая тканевая маска Marine Hyaluronic с термальной водой, экстрактами планктона и хлореллы и гиалуроновой кислотой. Rare Beauty, восстанавливающая тканевая антивозрастная маска Exсeption Rose: для быстрого пробуждения кожи после бессонной ночи или напряженного рабочего дня. В составе: церамиды и омега-3 и 6 кислоты. Payot, биоразлагаемая тканевая маска с экстрактом бамбука Water Power для увлажнения и тонизации кожи. By Terry, увлажняющая маска Baume De Rose с маслом шиповника и экстрактами чайной и дамасской розы. Pruv:me, маска для лица тканевая пузырьковая очищающая с углем Bubble charcoal mask. Активные ингредиенты: угольная пудра, анис, аллантоин, облепиха. Chando Himalaya, увлажняющая маска Lily Hydration Mask. В составе: экстракт лилии и ледниковая вода. Maxclinic, восстанавливающая маска с коллагеном Collagen Firming Mask. Teaology, биоразлагаемая маска для лица и шеи Green Tea Matcha Tea: уменьшает проявления признаков старения, увлажняет и тонизирует кожу. Следующая фотография 1 / 13 Mila Moursi, The Mask Collection: увлажняющая лифтинг-маска с коллагеном и мультимолекулярной гиалуроновой кислотой и омолаживающая маска Global Anti-Age c пептидами и гиалуроновой кислотой. 3LAB, тканевая маска с эффектом лифтинга и увлажнения Perfect Mask. Rodial, биоцеллюлозная маска Brighten and Renew с витамином С, гиалуроновой кислотой и экстрактом зеленого чая. Dr. Jart+, успокаивающая тканевая маска с экстрактом центеллы азиатской: снимает зуд, покраснения и воспаления, охлаждает и регенерирует кожу. Comfort Zone, биоцеллюлозная антивозрастная маска: освежает, тонизирует и увлажняет кожу. Cremolab, увлажняющая тканевая маска Marine Hyaluronic с термальной водой, экстрактами планктона и хлореллы и гиалуроновой кислотой. Rare Beauty, восстанавливающая тканевая антивозрастная маска Exсeption Rose: для быстрого пробуждения кожи после бессонной ночи или напряженного рабочего дня. В составе: церамиды и омега-3 и 6 кислоты. Payot, биоразлагаемая тканевая маска с экстрактом бамбука Water Power для увлажнения и тонизации кожи. By Terry, увлажняющая маска Baume De Rose с маслом шиповника и экстрактами чайной и дамасской розы. Pruv:me, маска для лица тканевая пузырьковая очищающая с углем Bubble charcoal mask. Активные ингредиенты: угольная пудра, анис, аллантоин, облепиха. Chando Himalaya, увлажняющая маска Lily Hydration Mask. В составе: экстракт лилии и ледниковая вода. Maxclinic, восстанавливающая маска с коллагеном Collagen Firming Mask. Teaology, биоразлагаемая маска для лица и шеи Green Tea Matcha Tea: уменьшает проявления признаков старения, увлажняет и тонизирует кожу.

Ирина Кириенко