Обходной лист

«Коммерсантъ-Стиль» рассказывает об одном из самых популярных косметических средств и лайфхаках в его применении.
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Тканевые маски — это средства по уходу за кожей, которые за последние годы завоевали огромную популярность. Они удобны и многофункциональны, дают отличный уход для за кожей без привлечения к этому процессу чрезмерного количества разных продуктов (привет, бьюти-минималисты) и потому подходят для тех из нас, кто всегда спешит. Маски пробуждают, увлажняют, снимают раздражение, очищают — и все это за 15-20 минут. Революцию в этом вопросе совершили корейцы, по-новому подойдя к подаче этого в общем-то, известного и до них продукта. Тканевый лист, пропитанный в активной сыворотке, они поместили в понятную, яркую и удобную упаковку, тем самым привлекая внимание все большего числа последователей. Средства K-beauty — самые легкие, простые в использовании и делают упор скорее на увлажнение и питание кожи, чем на серьезный антивозрастной уход. Их французские и японские коллеги отличаются более сложными по составу и дорогими аналогами. Какую бы маску вы не выбрали, есть несколько правил, чтобы она работала по максимуму: хранить в холодильнике, использовать их вместе с патчами под глаза, делать легкий массаж после их применения. Самые продвинутые пользователи практикуют «двойную порцию» и после одной маски сразу делают вторую — так достигается эффект гладкой, как будто отфотошопленной кожи.