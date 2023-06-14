Энергетики направили около 2 млн рублей на повышение надежности электроснабжения лесопромышленного холдинга в Югре

«Россети Тюмень» провели плановые работы на подстанции 110 кВ «Соболиная» в ХМАО-Югре. От питающего центра получает электроэнергию деревообрабатывающее предприятие «Югорского лесопромышленного холдинга» – крупнейшего в УрФО производителя ЛДСП. На повышение надежности электроснабжения потребителей компания направила около 2 млн рублей.



Специалисты отремонтировали на подстанции два силовых трансформатора общей мощностью 50 МВА и заменили фарфоровые опорно-стержневые изоляторы на полимерные. Новые устройства отличаются повышенной прочностью, влагостойкостью и меньшим весом, что облегчает их монтаж. Для проведения мероприятий «Россети Тюмень» привлекли автокран грузоподъемностью более 25 тонн. После завершения работ энергетики провели на подстанции высоковольтные испытания.

Ремонт энергообъекта состоялся в рамках производственной программы «Россети Тюмень». Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения 1,5 тысячи жителей города Советского и предприятия «Югорского лесопромышленного холдинга», который является ведущим участником рынка лесной и деревообрабатывающей промышленности России.