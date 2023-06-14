Приставы взыскали 1 млн рублей с осужденного за взятки бывшего завкафедрой УралГУФК

В Челябинской области судебные приставы взыскали уголовный штраф в размере 1 млн руб. с бывшего преподавателя Уральской государственного университета физкультуры Виктора Олефиренко, осужденного за получение взяток от студентов. Кроме погашения штрафа должнику пришлось оплатить исполнительский сбор в размере 70 тыс. руб., сообщает пресс-служб управления Федеральной службы судебных приставов России по Челябинской области.

Решение суда исполнено путем взыскания средств со счета, арестованного во время следствия. Также в зачет уплаты штрафа пошла пенсия экс-преподавателя. Исполнительное производство окончено в связи с фактическим исполнением требований.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в декабре 2021 года Центральный районный суд Челябинска признал бывшего заведующего кафедрой УралГУФК виновным в получении взяток и приговорил к 4,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Суд и следствие установили, что с 2013 по 2020 годы преподаватель получил от студентов более 1,7 млн руб. за сдачу экзаменов и зачетов без проверки фактических знаний. В феврале 2022 года приговор вступил в силу.

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