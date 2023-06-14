Водитель в Удмуртии при обгоне врезался в 14-летнего подростка на питбайке

В деревне Чемошур в Завьяловском районе Удмуртии днем 13 июня произошла дорожная авария с участием подростка. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 54-летняя женщина, находившаяся за рулем Lada Granta, врезалась в питбайк. Транспортом управлял 14-летний подросток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии Фото: 1-й отдел УГИБДД МВД по Удмуртии

В момент аварии женщина пыталась обогнать питбайк, водитель которого поворачивал без указателей сигнала.

В результате дорожной аварии подросток получил травмы. Мальчика госпитализировали в медучреждение.