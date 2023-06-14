Каждый шестой самарец готов вложиться в валюты дружественных стран

Среди жителей Самары каждый шестой готов попробовать вложения в валюты дружественных стран. В основном это молодые люди в возрасте 1830 лет, сообщает пресс-служба Сбера, ссылаясь на данные исследования, проведенного в преддверии Петербургского международного экономического форума.

Речь идет о таких валютах, как китайский юань, индийская рупия, белорусский рубль, гонконгский доллар, дирхам ОАЭ, казахстанский тенге, киргизский сом, таджикский сомони, турецкая лира, узбекский сум и армянский драм. Россияне, которые готовы инвестировать капитал, уменьшили аппетит к доллару США и евро в пользу российского рубля и валют дружественных стран.

Наибольшей популярностью пользуется китайский юань. Число тех, кто хотел бы сохранять и копить в рублях, увеличилось более чем на 20% и составило 61,4%.

Андрей Сазонов