Патриарх Кирилл и губернаторы поздравили полпреда в УрФО Владимира Якушева с 55-летием

Полномочного представителя президента Уральского федерального округа Владимира Якушева с 55-летним юбилеем поздравили губернатор Тюменской области Александр Моор, патриарх Московский и всея Руси Кирилл и заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Поздравления продолжают поступать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Владимир Якушев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал Якушева «настоящим учителем и большим другом». «Очень рад, что в свое время стал частью команды Якушева. Он в любую минуту готов повести за собой других, поддержать и дать ценный совет. Всегда любил и продолжает любить родной регион», — говорится в поздравлении Моора, которое он разместил в своем telegram-канале. В сообщении сказано, что господин Якушев — настоящий патриот России, уникальный руководитель и мудрый, и невероятно талантливый человек.

«Примите сердечные поздравления со знаменательной датой — 55-летием. Вы стремитесь проявлять деятельную заботу о согражданах, вносите немалый вклад в решение вопросов социально-экономического развития курируемых вами регионов»,— говорится в поздравлении патриарха Кирилла, опубликованном на сайте Русской православной церкви. Патриарх надеется, что «соработничество местных властей с епархиями Русской православной церкви будет способствовать консолидации народа, утверждению традиционных ценностей в жизни общества, духовно-нравственному и патриотическому воспитанию молодежи».

Заместитель председателя правительства — министр промышленности и торговли Денис Мантуров, поздравляя господина Якушева, отметил, что ценит их «совместную работу по реализации перспективных проектов в различных отраслях, тесное взаимодействие по вопросам развития промышленности округа».

Владимир Якушев родился 14 июня 1968 года в Нефтекамске (Башкирия). В 2001 окончил Тюменский государственный университет. Кандидат экономических наук. С 2001 года по 2005 — вице-губернатор Тюменской области, с 2005 года по 2018 — губернатор. С мая 2018 года — министр строительства и ЖКХ России. В ноябре 2020 года назначен на должность полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе. Является почетным гражданином Тюменской области.

Анастасия Таначева

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