Башгосфилармония заплатит за концерт Дениса Майданова в Минске 4,8 млн рублей

Башкирская государственная филармония по итогам закупки у единственного поставщика заключила контракт на участие исполнителя Дениса Майданова в праздничных мероприятиях в Минске (Беларусь), следует из сообщений на сайте госзакупок и «СПАРК-Интерфакс». Сумма контракта составляет 4,86 млн руб. Он должен быть исполнен до конца текущего года.

Начальная цена договора «не включает финансовое обеспечение за счет средств субсидии, предоставляемой в целях реализации национальных и федеральных проектов и комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», указано в документации.

Сам договор не опубликован, с кем он заключен, в документации не уточняется.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее Башкирская государственная филармония заключила четыре контракта на услуги по организации и проведению концерта Радика Юльякшина (выступает под псевдонимом Элвин Грей) общей стоимостью 1,7 млн руб. Контракты должны быть исполнены до 31 июля.

Майя Иванова

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