Shot: в Екатеринбурге школьница скончалась после употребления пива

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга 14-летняя школьница скончалась после употребления пива. По данным telegram-канала Shot, девочка пришла к знакомому на съемную квартиру, где они вместе выпили 1,5 литра пива «Охота крепкое». После этого она пожаловалась на плохое самочувствие и ушла в соседнюю комнату.

Ночью ее знакомый обнаружил, что школьница тяжело дышит, и вызвал скорую помощь. Приехав, врачи констатировали смерть подростка. По данным Shot, девочка принимала таблетки «Анафранил», которые несовместимы с алкоголем. Следы насильственной смерти на теле школьницы не обнаружены.

На учете в ПДН она не состояла. Воспитывалась в неполной семье матерью. Точные причины смерти будут установлены после вскрытия.

В региональных СУ СКР и ГУ МВД «Ъ-Урал» ситуация комментировать отказались.

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Анастасия Таначева