Decathlon заплатит более 140 миллионов рублей владельцу петербургского торгового центра

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с ретейлера Decathlon более 140 млн руб. в пользу владельцев ТЦ «Лето» в Петербурге. Сумма высчитывалась из расчета — 1000 евро за каждый час простоя, пишут 14 июня «Ведомости».

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Штрафы за простой составили большую часть всей исковой суммы. Решение суда еще не вступило в силу. Структура французской компании может обжаловать его.

Decathlon — крупнейший в мире производитель и продавец спорттоваров. Приостановил работу 57 магазинов в РФ в марте 2022 года, объяснив это введенными странами Запада санкциями. Выручка основного юрлица в РФ ООО «Октоблу» составила 15,3 млрд руб. в 2022 году против 28,5 млрд руб. в 2021-м, чистый убыток — 7,6 млрд руб. против прибыли в 1,4 млрд руб. годом ранее. В собственности, по данным IBC Real Estate, находится 26 объектов площадью больше 150 тыс. кв. м, включая 25 гипермаркетов и один склад. 16 магазинов, по данным «СПАРК, находятся в аренде.

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