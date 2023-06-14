Жители Удмуртии смогут проводить голосования собственников жилья онлайн в приложении

Собственники жилья в Удмуртии смогут проводить голосования в онлайн-режиме через мобильное приложение «Госуслуги.Дом», которое запущено в регионе в пилотном режиме. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказал министр цифрового развития Удмуртии Тимур Меджитов, в настоящее время ведется работа с управляющими организациями по актуализации в системе ГИС ЖКХ кадастровых номеров многоквартирных домов и жилых помещений. Только после приведения данных в соответствии с реестром может быть запущена функция. Внести в систему корректные кадастровые номера необходимо порядка 100 управляющим компаниям и ТСЖ.

Напомним, Удмуртия стала одним из пилотных регионов по внедрению мобильного приложения «Госуслуги.Дом». В настоящее время жители могут передавать показания всех установленных в квартире приборов учета, оплачивать все счета за ЖКХ, получать отчеты о работе управляющей организации.