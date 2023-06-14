Revolut добавил ограничений

Европейский банк Revolut ужесточает требования к счетам российских клиентов. Кредитная организация ограничивает часть операций. При этом полностью счета не закрываются. В основном это касается тех, у кого не продлена долгосрочная виза или ВНЖ в Европе. Какие варианты остались у тех, кто еще ждет документы, подтверждающие право проживания в Евросоюзе? И можно ли вывести свои средства? Выясняла Аэлита Курмукова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Focal Foto / Flickr Фото: Focal Foto / Flickr

Онлайн-банк Revolut, зарегистрированный в Литве, был чуть ли не единственным, кто без проблем открывал счета россиянам последние полтора года. Главным условием было наличие визы типа D. Она выдается минимум на 90 дней и действует до года. У многих, кто уехал прошлым летом, она как раз сейчас истекает. В их числе Дмитрий Гаврилов, который живет в Риге с июня 2022-го:

«Ровно в тот день, когда закончилась моя литовская виза, банк блокирует счет. Мне запрещены любые операции, кроме вывода денег. Их не устраивала моя французская виза. Требовали именно какие-то литовские документы. При этом формы для загрузки загранпаспорта у них нет. Я начал искать способ связаться со службой поддержки. Меня перевели во французское отделение с изменением номера счета».

Дмитрию повезло — у него есть другая действующая виза Евросоюза. И в тот же день он получил полный доступ ко всем операциям, но уже от французского отделения. А вот жительница Санкт-Петербурга Елена, которая находится в ЕС по рабочей визе, столкнулась с ограничениями по счету в Revolutе на несколько месяцев:

«Я нахожусь на Кипре по визе высококвалифицированных работников, которая выдается на один год и каждые 12 месяцев обновляется. Такое требование у Revolut было всегда. Раньше они могли долго не проверять, когда заканчивается карточка резидентства, и только потом блокировать. Но к этому моменту можно было успеть сделать новую и подгрузить. Сейчас, особенно на Кипре, есть большой лаг между тем, как заканчивается старая карточка и появляется новая. С моим типом визы — три месяца. Revolut блокирует счет, и функционал ограничивается».

Все ограничения Revolut касаются только получения денег в любом виде. А вот тратить, покупать, в том числе валюту и акции клиенты по-прежнему могут. В самом банке, основанным Николаем Стронским, который после начала СВО отказался от российского гражданства, признали, что проблемы затронули не только россиян, но и граждан Белоруссии.

И теперь Revolut принимает только долгосрочную визу, ВНЖ или национальное удостоверение личности той страны, где клиент проживает. Так что, например, ту же визу ожидания, которая выдает Литва при подаче документов на ВНЖ, можно даже не предлагать. Хотя в пандемию временные документы, как говорят источники “Ъ FM”, Revolut принимал. Такая проблема может затронуть всех россиян за границей, не исключает партнер адвокатского бюро NSP Александр Некторов:

«Открыть счет для россиянина, который не является резидентом Евросоюза, без ВНЖ или ПМЖ — это практически нерешаемая задача.

В 2022 году мне удалось сделать это в венгерском Raiffeisen Bank. Я, правда, использовал зарубежный паспорт, но не ЕС. Счет несколько месяцев работал, но после того, как на него были зачислены денежные средства из России, мне тут же прислали уведомление с просьбой вывести все деньги в течение двух месяцев и после этого закрыть счет».

Если на счете меньше €100 тыс., то деньги можно вывести. При этом опрошенные “Ъ FM” юристы предупреждают: комплаенс-офицеры европейских банков «депозит» трактуют по-разному. Кто-то подразумевает под этим вклад, а кто-то относит и ценные бумаги. Единого мнения по этому вопросу нет, резюмирует специальный советник коллегии адвокатов Pen & Paper Кира Винокурова:

«Они хотят узнать, насколько источник происхождения средств чист, нет ли у него денег, связанных с российским правительством. Счет блокируют на два месяца и потом продлевают, пока не завершится внутренняя проверка. Были случаи, когда деньги замораживались на срок больше года.

Это можно попробовать оспорить в суде внутри юрисдикции. Вопрос в том, чтобы найти адвокатов. Желающих не так много».

Европейские суды завалены исками россиян, связанных с блокировкой счетов. Кто-то даже отказался от российского гражданства, но полного доступа к своим деньгам так и не получил.

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