В Ярославле прощаются с погибшим на СВО наводчиком артиллерийской батареи

На воинском мемориальном кладбище в Ярославле в полдень 14 июня начнется траурная церемония прощания с погибшим в ходе СВО добровольцем Ильгизом Гатаулиным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

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Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Свеча

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

В правительстве уточняют, что погибший был старшим наводчиком расчета гаубичной артиллерийской батареи. На специальную военную операцию Ильгиз Гатаулин пошел добровольцем.

В ярославском правительстве уточнили, что семья погибшего артиллериста получит материальную помощь в соответствии с указом губернатора Михаила Евраева.

Андрей Иванов