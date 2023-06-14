Пыльная буря обрушилась на Кызыл

В Кызыле (республика Тува) поднялась пыльная буря. По данным очевидцев, видимость в городе местами минимальная, сообщают «РИА новости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На 14 июня в республике прогнозировались очень сильные дожди, грозы, град, усиление северо-западного ветра до 25 м/с. По данным синоптиков, сильный ветер в регионе ожидается и 15 июня. Порывы будут достигать 15-20 м/с, местами до 23 м/с.

Сегодня глава региона Владислав Ховалыг назвал ситуацию в регионе «напряженной, но контролируемой». Накануне из-за подъема уровня воды на реке Хемчик затопило восемь приусадебных участков села Суг-Аксы. «В Бай-Тайге в результате обильных осадков произошел резкий подъем уровня воды в реках Алаш, Тапсы и Хемчик. Размыт подъезд к мосту на местной дороге «Тээли – Кызыл-Даг». Отрезанными остаются два населенных пунктах Кара-Холь и Кызыл-Даг», - сообщил глава региона.

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Оксана Павлова