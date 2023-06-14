Россиянам предоставят повышенный налоговый вычет при покупке долевого страхования жизни

При инвестициях в долевое страхование жизни (ДСЖ) россияне получат повышенный налоговый вычет, сообщил «Известиям» директор департамента финансовой политики Минфина Иван Чебесков. ДСЖ совмещает классическое страховое покрытие и возможность вкладывать часть уплаченных взносов в нерискованные инструменты.

Налоговый вычет по программе будет распространяться на выплаченные взносы до 400 тыс. руб. в год, его максимальный размер составит 52 тыс. руб. По долевому страхованию жизни планируется установить гарантирование на сумму 2,8 млн руб. Господин Чебесков уточнил, что софинансирования со стороны государства в долевом страховании жизни не будет.

В пресс-службе Центробанка (ЦБ) уточнили, что ДСЖ планируется внедрить для расширения страхования жизни и привлечения долгосрочных инвестиций. Сейчас соответствующий законопроект готовят ко второму чтению. ЦБ рассчитывает, что его примут в ближайшее время. Регулятор добавил, что дополнительно ограничивать покупку ДСЖ для неквалифицированных инвесторов не планируется.

Проект закона внесли в Госдуму в начале июня. Он предлагает, что гражданам гарантируют вложения по всем вариантам добровольного страхования жизни в пределах 2,8 млн руб., и россиянам вернут размещенные средства в случае отзыва лицензии у компании. Учитываться не будет только инвестиционный доход. Оператором системы хотят сделать Агентство по страхованию вкладов.

Лаура Кеффер