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Житель Гуково обвинен в краже угля из шахты «8 БИС «Восточная» на сумму 8 млн рублей

В Гуковском городском суде рассматривается уголовное дело в отношении местного жителя Балакерима Гаджекеримова, обвиняемого в краже угля из ликвидированной шахты «8 БИС «Восточная» на сумму 8 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ Ростовской области.

Противоправная деятельность была зафиксирована пресечена сотрудниками УФСБ. Действия задержанного нанесли ущерб государству в особо крупном размере.

Балакериму Гаджекеримову предъявлены обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 (покушение на преступление) п. «б» ч.4 ст.158 УК РФ (кража). Также в ходе судебного разбирательства обвиняемый допустил оскорбления и угрозы в адрес судьи. Поэтому ему предъявлено обвинение по ч.1 ст.296 УК РФ (угроза или насильственные действия в связи с осуществлением правосудия или производством предварительного расследования).

Анастасия Назарова

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