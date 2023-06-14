В Геленджике 16-летний подросток устроил ДТП с семью пострадавшими

В Геленджике полиция выясняет обстоятельства ДТП, в котором пострадали семь человек, включая несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По предварительным данным, 16-летний юноша за рулем Volkswagen выехал на встречную полосу и столкнулся с Hyunday. В автомобиле предполагаемого виновника аварии находились еще двое подростков: 13-ти и 16-ти лет. Пассажиры госпитализировали в травмами различной степени тяжести. Помимо этого пострадали 45-летний водитель Hyunday и его четверо малолетних пассажиров. Водителю-подростку медики оказали первую помощь, в госпитализации он не нуждается.

Олег Исаев

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