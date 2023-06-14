Аграрии Удмуртии столкнулись с риском недостатка кормов и снижением закупочной цены на молоко

В Удмуртии сельскохозяйственные производители столкнулись с риском недополучения планового объема кормов по итогу первого укоса, рассказала во «ВКонтакте» заместитель председателя правительства республики Ольга Абрамова. Власти региона рассматривают возможность объявления чрезвычайной ситуации по почвенной засухе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кроме того, по словам госпожи Абрамовой, закупочная цена на молоко «по-прежнему не внушает надежд». Для решения вопроса власти региона будут анализировать обстановку по каждому хозяйству и фермеру отдельно, а также продолжат финансировать отрасль.

«1,1 млрд руб. уже направлено на поддержку АПК. Еще один миллиард будет доведен до отрасли к концу текущего года»,— рассказала вице-премьер правительства Удмуртии.