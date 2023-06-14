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Коммерсантъ FM
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Аграрии Удмуртии столкнулись с риском недостатка кормов и снижением закупочной цены на молоко

В Удмуртии сельскохозяйственные производители столкнулись с риском недополучения планового объема кормов по итогу первого укоса, рассказала во «ВКонтакте» заместитель председателя правительства республики Ольга Абрамова. Власти региона рассматривают возможность объявления чрезвычайной ситуации по почвенной засухе.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Кроме того, по словам госпожи Абрамовой, закупочная цена на молоко «по-прежнему не внушает надежд». Для решения вопроса власти региона будут анализировать обстановку по каждому хозяйству и фермеру отдельно, а также продолжат финансировать отрасль.

«1,1 млрд руб. уже направлено на поддержку АПК. Еще один миллиард будет доведен до отрасли к концу текущего года»,— рассказала вице-премьер правительства Удмуртии.

Лента

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