Гендиректор кузбасской компании обвиняется в даче взяток за сведения об объемах железнодорожной погрузки

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 56-летнего бывшего гендиректора одной из кузбасских компаний, обвиняемого в даче взятки в значительном размере (ч. 2 ст. 291 УК РФ) и взятки через посредника за совершение незаконных действий (ч. 3 ст. 291 УК РФ), сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

По версии следствия, с марта 2019 года по март 2020 года обвиняемый, действуя в интересах своей компании, через посредника дал взятку 100 тыс. руб. начальнику железнодорожной станции Полосухино Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» за обеспечение ускорения подачи вагонов при исполнении компанией договоров. Аналогичное преступление фигурантом было совершено в период с февраля по апрель 2022 года – через посредника была передана взятка 60 тыс. руб. начальнику железнодорожной станции Полосухино, считают правоохранители.

Кроме того, в июле 2021 года — апреле 2022 года, зная, что работникам ОАО «РЖД» запрещено разглашать сведения, составляющие служебную, коммерческую тайну, обвиняемый ежемесячно через посредника передавал заместителю начальника Новокузнецкого отдела обработки документов по перевозке грузов ОАО «РЖД» по 5 тыс. руб. за предоставление информации о планах погрузки, объемах и отправлениях железнодорожных составов с различной номенклатурой с территории Кузбасса различными грузоотправителями. Всего таким образом, он передал в виде взяток 50 тыс. руб.

Взятки выявили сотрудники областного управления ФСБ, передавшие материалы оперативных мероприятий в следственные органы. В ходе предварительного расследования на денежные средства и имущество обвиняемого был наложен арест на общую сумму более 20 млн. руб. Уголовные дела в отношении взяткополучателей и посредников выделены в отдельное производство, и они уже рассматриваются судом по существу.

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Игорь Лавренков, Кемерово