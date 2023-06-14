Сотрудника нефтяной компании в Саратове подозревают в получении взяток на полтора миллиона рублей

Следователи Фрунзенского района Саратова завели на начальника одного из отделов акционерного общества, работающего в нефтяной отрасли, уголовные дела о получении должностным лицом взятки за незаконные действия в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ) и то же в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, с марта по октябрь 2022 года сотрудник некой компании несколько раз переводил на банковский счет подозреваемого деньги за общее покровительство, приемку и подписание ежемесячных актов выполненных работ. Сумма превысила 310 тыс. руб.

В период с сентября 2021 года по август 2022-го за те же действия начальник отдела получил от представителя другой коммерческой организации 1,3 млн руб.

Злоумышленника вычислили сотрудники УФСБ по Саратовской области. Следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего и закрепляют доказательства.

Дарья Васенина