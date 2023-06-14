В Башкирии признали неэффективными шесть региональных налоговых льгот для бизнеса

По оценкам минфина Башкирии, в 2022 году объем предоставленных бизнесу и физлицам налоговых льгот достиг 18,4 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом налоговые расходы увеличилась на 37,8%. Об этом сообщила вице-премьер — министр финансов Лира Игтисамова на заседании комитета Курултая по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и имущественным отношениям.

За год общая сумма льгот по налогу на прибыль организаций составила 12,3 млрд руб., льгота по налогу на имущество организаций — 3,6 млрд, по транспортному налогу — 2 млрд, почти 500 млн — по для предпринимателей, работающих специальным режимам (упрощенной, патентной системе налогообложения и уплачивающих единый сельскохозяйственный налог).

При этом, как отметила глава минфина, анализ, проведенный по федеральной методике, подтвердил эффективность 42 льгот из 48. По остальным шести получены «отрицательные цифры» по бюджетному эффекту. Таковыми признаны льготы по налогам на прибыль и имущество организаций, заключивших с правительством Башкирии соглашения о реализации приоритетного инвестпроекта, льгота по налогу на прибыль для компаний, реализующих региональные инвестпроекты, подписавших концессионные соглашения или договоры и государственно-частном партнерстве.

Также не принесли желаемых результатов освобождение по налогу на имущество производителей пива и напитков и газоснабжающих организаций (в отношении объектов газораспределительных сетей). Большинство программ курируется минэкономразвития, по одной — минторгом и минстроем.

Правительству предстоит решить вопрос об отмене неэффективных преференций, изменении их параметров или сохранении в неизменном виде, если от льготы имеются «другие эффекты». В настоящее время уже отменена льгота для компаний, реализующих региональные инвестпроекты. Предлагается также не продлевать срок действия преференций для производителей пива и напитков.

Как отметила госпожа Игтисамова, программа оценки эффективности льготных программ несовершенна и с ней «можно поспорить». Так или иначе преференции стимулируют инвестиционное развитие региона.

«Многие проекты создаются в чистом поле» и имеют социальный эффект в виде создания рабочих мест, отметила глава минфина. Вложения «Газпрома» по строительству сети и газификации республики несравнимы с размером полученной им льготы по налогу на имущество — 7,2 млн руб., добавила она.

Наталья Балыкова

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