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Путин поручил создать в Севастополе Центр поддержки проектирования и производства беспилотников

В Севастополе создадут центр поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба его администрации.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Центр должны создать до 2030 года в рамках формирования нацпроекта по развитию беспилотников. Он будет работать по принципу «одного окна».

Предполагается, что центры будут объединены в сеть. Владимир Путин поручил предусмотреть их создание также в Нижегородской, Рязанской, Самарской, Сахалинской, Томской и Тульской областях, Башкортостане, Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге.

Татьяна Ручкина

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