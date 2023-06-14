Путин поручил создать в Севастополе Центр поддержки проектирования и производства беспилотников

В Севастополе создадут центр поддержки проектирования, испытаний, производства и подготовки к сертификации беспилотных авиационных систем. Такое поручение дал президент России Владимир Путин, сообщает пресс-служба его администрации.
Фото: loon.site
Центр должны создать до 2030 года в рамках формирования нацпроекта по развитию беспилотников. Он будет работать по принципу «одного окна».
Предполагается, что центры будут объединены в сеть. Владимир Путин поручил предусмотреть их создание также в Нижегородской, Рязанской, Самарской, Сахалинской, Томской и Тульской областях, Башкортостане, Татарстане, Москве и Санкт-Петербурге.
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