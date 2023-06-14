Сочинского адвоката Новикова обвиняют в покушении на посредничество во взяточничестве

В городском суде Ессентуков (Ставропольский край) началось рассмотрение уголовного дела адвоката Дмитрия Новикова. Он обвиняется в покушении на посредничество при передаче особо крупной взятки (ч. 3 ст. 30 и ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Об этом сообщает «Ъ-Юг».

Господин Новиков известен резонансным сюжетам на YouTube, когда в начале 2000-х годов работал судьей в Сочи и делал громкие заявления о якобы коррупционных случаях в судебной системе. В июне 2021 года адвокат был арестован по подозрению в причастности к взяточничеству. Сам господин Новиков настаивает, что уголовное дело сфабриковано из-за его гражданской активности.

Как сообщал «Ъ», уголовное дело было возбуждено по заявлению подзащитного адвоката Ярослава Макагонова. По версии обвинения, Дмитрий Новиков попросил у клиента 2 млн руб., рассказав, что денежные средства необходимы, чтобы передать следователю и судье для переквалификации дела, а также за избрание меры пресечения, не связанной с лишением свободы.

Олег Исаев

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