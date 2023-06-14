Количество подростков, употребляющих алкоголь, увеличилось в Новосибирской области на 18%

В Новосибирской области за последний год число подростков с официально подтвержденным алкоголизмом увеличилось на 18,2%, сообщает минздрав региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По данным ведомства, детский алкоголизм связан с алкогольными коктейлями. «Первый раз попробовать алкоголь ребенок может как в 10, так и в 18 лет, в зависимости от окружения. Если у взрослых алкоголизм переходит в хроническую стадию за 5-10 лет, то у детей этот процесс занимает примерно год. Соотношение зависимых от алкоголя юношей и девушек примерно равное»,– говорится в сообщении.

В 2021 году, как сообщал минздрав, диагноз «алкоголизм» был поставлен 11 несовершеннолетним – из них впервые выявленных трое. В сравнении с 2020 годом количество детей и подростков, страдающих алкогольной зависимостью, не изменилось. Диагноз «употребление алкоголя с вредными последствиями» был поставлен 347 несовершеннолетним (- 29,5% к данным 2020 года).

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Оксана Павлова