FinExpertiza: Липецкая область вошла в число регионов с наименьшей долей предприятий старше пяти лет

По итогам 2022 года Липецкая область вошла в число регионов с наименьшей долей предприятий, работающих более пяти лет. Таких в субъекте насчитывается 53,7% из 13,5 тыс. активных компаний, подсчитали в FinExpertiza.

Расчеты основаны на статистике бизнес-демографии Росстата. В выборку вошли реально функционирующие предприятия, у которых оборот и средняя численность сотрудников превышают нулевые значения. Помимо Липецкой области в число регионов с наименьшей долей компаний старше пяти лет вошли Ингушетия (43,8%), Чечня (46,2%), Бурятия (47,4%), Москва (49,8%), Татарстан (50,6%), Смоленская область (51,7%), Тыва (53,5%), Калмыкия (54,1%) и Вологодская область (55,1%).

В целом в России доля предприятий, работающих на рынке свыше пяти лет, достигла 58,6%, что стало максимумом за последние шесть лет. В абсолютном выражении их число за последний год выросло на 1,4% (21,6 тыс.) до 1,52 млн, отметили в FinExpertiza.

В Черноземье наибольшая доля предприятий, работающих свыше пяти лет,— в Орловской области: там из 8,3 тыс. действующих компаний на «возрастные» приходится 69,3%. В Белгородской области из 20,1 тыс. активных предприятий 57,8% — старше пяти лет. В Воронежской области (31,5 тыс. предприятий) показатель составляет 56,9%, в Курской (11,2 тыс.) — 58,9%, в Тамбовской (8,8 тыс.) — 62,6%.

Олег Мухин

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