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Частный дом и две бани сгорели в Канавинском районе Нижнего Новгорода

Пожар произошел утром 14 июня в частном доме на улице Архимеда в Канавинском районе Нижнего Новгорода. Один человек погиб, двое эвакуировались самостоятельно, сообщили в региональном управлении МЧС.

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Фото: ГУ МЧС по Нижегородской области

Площадь пожара составила 400 кв. м. Полностью сгорел нежилой дом, три хозяйственные постройки, две бани и двухквартирный дом.

Сообщение о пожаре поступило около 5:00. В 05:43 ликвидировано открытое горение, в 7:39 огонь был потушен полностью.

Причины возгорания устанавливаются. С огнем боролись 55 пожарных и 16 единиц техники.

Елена Ковалева

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