«Дочка» РЖД показала новый дизайн интерьера вагона СВ

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) представила новый дизайн интерьера спального вагона (СВ) повышенной комфортности для поездов дальнего следования. Предполагается, что полки будут расположены друг над другом, также предусмотрена концепция «смежного» купе — два соседних отсека объединены дверью, но ее можно заблокировать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: ФПК Фото: ФПК Фото: ФПК Фото: ФПК Фото: ФПК Фото: ФПК Фото: ФПК Фото: ФПК Следующая фотография 1 / 8 Фото: ФПК Фото: ФПК Фото: ФПК Фото: ФПК Фото: ФПК Фото: ФПК Фото: ФПК Фото: ФПК

Презентация прошла на полях Петербургского международного экономического форума. Согласно проекту ФПК, купе СВ оснащено увеличенными по ширине верхними спальными полками, откидным сиденьем, индивидуальными сейфами, столиком со встроенной раковиной, лестницей на вторую полку с удлиненным поручнем, экранами мультимедийной системы.

«В проекте предлагается использовать новую планировку интерьера с иной компоновкой мест — вертикальной, при которой полки в СВ располагаются друг над другом (сейчас — друг напротив друга.— "Ъ"). Также реализована концепция "смежного" купе, в котором два соседних отсека объединены между собой дверью»,— рассказали в ФПК (цитата по «РИА Новости»). До конца года ФПК рассчитывает получить около 30 вагонов СВ с новым интерьером.

Лаура Кеффер