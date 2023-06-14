ММК выплатил 556,3 млн рублей дохода по облигациям

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (ММК) выплатил купонный доход по облигациям за второй период в размере 556,3 млн руб. Сведения об этом опубликованы на сайте Центра раскрытия информации.

Выплаты по облигациям серии ЗО-2024 произведены за период с 13 декабря 2022 года по 13 июня 2023-го. Размер дохода на одну ценную бумагу составил 1,8 тыс. руб. Всего перечислены выплаты по 307,6 тыс. облигаций.

Облигации серии ЗО-2024 имеют ставку купонного дохода 4,375% годовых. Срок погашения ценных бумаг — 13 июня 2024 года.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте