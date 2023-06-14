Минздрав РФ поддержал предложение депутатов Башкирии обеспечить системами мониторинга диабетиков

Министерство здравоохранения России в ответ на обращение Курултая Башкирии сообщило, что планирует включить систему непрерывного мониторинга глюкозы в перечень для предоставления гражданам с инвалидностью вне зависимости от их возраста, сообщили в пресс-службе республиканского парламента.

В апреле депутаты комитета Курултая республики по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов направляли обращение в Минздрав с просьбой обеспечить системами непрерывного мониторинга глюкозы за счет федерального бюджета детей-диабетиков.

Сегодня такие устройства закупаются из средств регионального бюджета. По словам депутата от КПРФ Гюзель Юсуповой, в последнее время отмечается рост заболеваемости сахарным диабетом первого типа, в связи с чем средств республиканского бюджета недостаточно.

По данным статистики, в Башкирии насчитывается более 120 тыс. больных сахарным диабетом. На диспансерном учете в 2022 году состояло 7,3 тыс. человек с сахарным диабетом первого типа, из них 1,6 тыс. — дети до 18 лет, в том числе 1,39 тыс. — с инвалидностью.

Майя Иванова

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